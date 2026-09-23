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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam

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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734470
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.06

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam

Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1080 открывает новые возможности для работы и развлечений. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб устройство легко справляется с многозадачностью и хранит все важные файлы под рукой. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную работу повседневных приложений, а современная версия Bluetooth v5.4 помогает быстро подключать беспроводные устройства. Сканер отпечатка пальца надежно защитит ваши данные, а батарея Li-lon отвечает за длительную автономную работу. Эта модель — выбор для тех, кто ценит скорость, безопасность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1080 открывает новые возможности для работы и развлечений. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб устройство легко справляется с многозадачностью и хранит все важные файлы под рукой. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную работу повседневных приложений, а современная версия Bluetooth v5.4 помогает быстро подключать беспроводные устройства. Сканер отпечатка пальца надежно защитит ваши данные, а батарея Li-lon отвечает за длительную автономную работу. Эта модель — выбор для тех, кто ценит скорость, безопасность и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-I716512B0D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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