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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734467
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
144
Серия процессора
Intel Core i7
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)

MSI представляет высокопроизводительный ноутбук, созданный для современных пользователей, которым важны мощность и надежность. Эта модель ноутбука отличается стильным черным корпусом и весом в 2,1 кг, что делает его идеальным вариантом как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080, устройство гарантирует четкое и яркое изображение благодаря IPS матрице. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавность видеоряда, что особенно оценят любители игр и мультимедиа. Под капотом ноутбук оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, обеспечивает молниеносную производительность и возможность одновременной работы с множеством задач. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 1024 Гб, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой все необходимые файлы и приложения. Операционная система Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям, а встроенная версия Bluetooth 5.3 способствует быстрой и стабильной связи с другими устройствами. Литий-полимерная аккумуляторная батарея является надежным источником энергии, обеспечивающим длительное время автономной работы. Этот ноутбук MSI - идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стиль и инновационные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
144
Серия процессора
Intel Core i7
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Развернуть
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет высокопроизводительный ноутбук, созданный для современных пользователей, которым важны мощность и надежность. Эта модель ноутбука отличается стильным черным корпусом и весом в 2,1 кг, что делает его идеальным вариантом как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080, устройство гарантирует четкое и яркое изображение благодаря IPS матрице. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавность видеоряда, что особенно оценят любители игр и мультимедиа. Под капотом ноутбук оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, обеспечивает молниеносную производительность и возможность одновременной работы с множеством задач. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 1024 Гб, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой все необходимые файлы и приложения. Операционная система Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям, а встроенная версия Bluetooth 5.3 способствует быстрой и стабильной связи с другими устройствами. Литий-полимерная аккумуляторная батарея является надежным источником энергии, обеспечивающим длительное время автономной работы. Этот ноутбук MSI - идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стиль и инновационные технологии.
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Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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