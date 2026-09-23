Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)
MSI представляет высокопроизводительный ноутбук, созданный для современных пользователей, которым важны мощность и надежность. Эта модель ноутбука отличается стильным черным корпусом и весом в 2,1 кг, что делает его идеальным вариантом как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080, устройство гарантирует четкое и яркое изображение благодаря IPS матрице. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавность видеоряда, что особенно оценят любители игр и мультимедиа. Под капотом ноутбук оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, обеспечивает молниеносную производительность и возможность одновременной работы с множеством задач. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD объемом 1024 Гб, что позволяет пользователю всегда иметь под рукой все необходимые файлы и приложения. Операционная система Windows 11 Home обеспечивает доступ ко всем современным функциям и приложениям, а встроенная версия Bluetooth 5.3 способствует быстрой и стабильной связи с другими устройствами. Литий-полимерная аккумуляторная батарея является надежным источником энергии, обеспечивающим длительное время автономной работы. Этот ноутбук MSI - идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стиль и инновационные технологии.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WGKG-662CA Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-662)