Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)
Acer предлагает ноутбук с широким 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — удобно для фильмов, серфинга и работы с документами. Компактный вес 1,73 кг делает его отличным выбором для тех, кто много перемещается с техникой. Современная оперативная память DDR5 (8 Гб) обеспечивает плавную работу Windows 11 Home даже при множестве открытых задач. Хранилище SSD на 128 Гб подойдёт для быстрой загрузки системы и хранения самых важных файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных дел и учебы. Новый уровень беспроводной связи открывает версия Bluetooth v5.1, а порт USB Type-C добавляет удобства при подключении гаджетов и аксессуаров. Процессор Intel даёт надёжную производительность для учебы, работы и общения. Лёгкий пластиковый корпус приятен на ощупь и не утяжеляет сумку — ноутбук Acer создан быть с вами каждый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)