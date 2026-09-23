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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)

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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
128 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734465
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N355
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)

Acer предлагает ноутбук с широким 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — удобно для фильмов, серфинга и работы с документами. Компактный вес 1,73 кг делает его отличным выбором для тех, кто много перемещается с техникой. Современная оперативная память DDR5 (8 Гб) обеспечивает плавную работу Windows 11 Home даже при множестве открытых задач. Хранилище SSD на 128 Гб подойдёт для быстрой загрузки системы и хранения самых важных файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных дел и учебы. Новый уровень беспроводной связи открывает версия Bluetooth v5.1, а порт USB Type-C добавляет удобства при подключении гаджетов и аксессуаров. Процессор Intel даёт надёжную производительность для учебы, работы и общения. Лёгкий пластиковый корпус приятен на ощупь и не утяжеляет сумку — ноутбук Acer создан быть с вами каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N355
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает ноутбук с широким 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — удобно для фильмов, серфинга и работы с документами. Компактный вес 1,73 кг делает его отличным выбором для тех, кто много перемещается с техникой. Современная оперативная память DDR5 (8 Гб) обеспечивает плавную работу Windows 11 Home даже при множестве открытых задач. Хранилище SSD на 128 Гб подойдёт для быстрой загрузки системы и хранения самых важных файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных дел и учебы. Новый уровень беспроводной связи открывает версия Bluetooth v5.1, а порт USB Type-C добавляет удобства при подключении гаджетов и аксессуаров. Процессор Intel даёт надёжную производительность для учебы, работы и общения. Лёгкий пластиковый корпус приятен на ощупь и не утяжеляет сумку — ноутбук Acer создан быть с вами каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go AG15-32P-39R2 Core 3 N355 8Gb SSD128Gb Intel Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (NX.J73AA.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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