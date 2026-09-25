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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734464
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC)

Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащён 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и чёткие изображения под любым углом. Серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству элегантный и современный вид, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство доступа. Производительность ноутбука поддерживается процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу как для многозадачности, так и для ресурсоёмких приложений. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб, позволяющий хранить значительное количество файлов и программ. Встроенный кард-ридер облегчает работу с внешними картами памяти, а поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет легко подключать беспроводные устройства, такие как наушники, мыши и клавиатуры. Обновление экрана с частотой 60 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. С учётом всех этих характеристик, данный ноутбук HP станет надёжным помощником как в повседневных задачах, так и в бизнесе и креативной работе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащён 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркие и чёткие изображения под любым углом. Серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству элегантный и современный вид, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство доступа. Производительность ноутбука поддерживается процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу как для многозадачности, так и для ресурсоёмких приложений. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб, позволяющий хранить значительное количество файлов и программ. Встроенный кард-ридер облегчает работу с внешними картами памяти, а поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет легко подключать беспроводные устройства, такие как наушники, мыши и клавиатуры. Обновление экрана с частотой 60 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. С учётом всех этих характеристик, данный ноутбук HP станет надёжным помощником как в повседневных задачах, так и в бизнесе и креативной работе.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C6SA9UC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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