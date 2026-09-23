Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)
Представляем вам современный и мощный ноутбук от компании HP, который идеально подойдет как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Этот ноутбук сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. ### Характеристики: - **Версия Bluetooth:** v5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. - **Вес:** Легкий и портативный, весом всего 1,22 кг, что делает его идеальным спутником для работы в пути. - **Графический контроллер:** Intel Iris Xe Graphics для отличной обработки графики и плавной работы мультимедиа-приложений. - **Диагональ экрана:** 13,3 дюйма с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркие и четкие изображения. - **Процессор:** Мощный 10-ядерный Intel Core i7, обеспечивающий высокую вычислительную мощность для выполнения любых задач. - **Материал корпуса:** Прочный и стильный алюминиевый корпус добавляет изысканности и защищает ноутбук от повседневных повреждений. - **Объем SSD:** Встроенный SSD на 512 Гб позволяет хранить большое количество файлов и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Объем оперативной памяти:** 16 Гб оперативной памяти для безупречной многозадачности и быстрой работы программ. - **Операционная система:** Предустановленная Windows 11 Pro, предлагающая интуитивно понятный интерфейс и множество полезных функций для профессиональной работы. - **Подсветка клавиатуры:** Есть, что позволяет работать в условиях низкого освещения без потери комфорта. - **Сканер отпечатка пальца:** Для дополнительной защиты ваших данных и быстрого доступа без необходимости ввода паролей. Этот ноутбук разработан для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль в одном устройстве. Независимо от того, используете ли вы его для бизнеса, учебы или творчества, он станет вашим незаменимым помощником.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 630 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 13.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (816M8EA/16GB/W11P)