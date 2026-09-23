Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734461
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW)
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW)
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (83GW009JFW)