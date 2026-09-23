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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT)

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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734460
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
165U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.19

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT)

Компактный 14-дюймовый ноутбук HP в элегантном серебристом корпусе из алюминия сочетает в себе стиль и надежность. Высокая производительность достигается благодаря 10-ядерному процессору Intel и оперативной памяти DDR5 объёмом 16 Гб — вы сможете запускать множество задач одновременно без малейших задержек. Сверхбыстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку файлов и приложений, а современный экран на IPS-матрице с разрешением 1920x1200 дарит сочную, чёткую картинку с широкими углами обзора. Продуманная детализация: подсветка клавиатуры для комфортной работы при любом освещении, сканер отпечатка пальца для быстрой и защищённой авторизации. Аккумулятор Li-lon гарантирует длительную автономность, а современная Windows 11 Pro — привычную рабочую среду с расширенными возможностями безопасности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
165U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук HP в элегантном серебристом корпусе из алюминия сочетает в себе стиль и надежность. Высокая производительность достигается благодаря 10-ядерному процессору Intel и оперативной памяти DDR5 объёмом 16 Гб — вы сможете запускать множество задач одновременно без малейших задержек. Сверхбыстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку файлов и приложений, а современный экран на IPS-матрице с разрешением 1920x1200 дарит сочную, чёткую картинку с широкими углами обзора. Продуманная детализация: подсветка клавиатуры для комфортной работы при любом освещении, сканер отпечатка пальца для быстрой и защищённой авторизации. Аккумулятор Li-lon гарантирует длительную автономность, а современная Windows 11 Pro — привычную рабочую среду с расширенными возможностями безопасности.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 165U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A6SZ5UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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