Ноутбук HP ZBook 8 G1ak Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7L4UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1ak Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7L4UT)
Ноутбук HP – это высокопроизводительное и стильное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оборудован всеми необходимыми современными характеристиками для комфортной и быстрой работы. Этот ноутбук оснащен мощным процессором AMD с восемью ядрами, обеспечивающим отличную производительность даже в многозадачном режиме. Объём оперативной памяти составляет 32 Гб, что позволяет без проблем справляться с ресурсоёмкими приложениями и эффективно обрабатывать несколько задач одновременно. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей предоставляет невероятно чёткое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео, редактирования фотографий и работы с документами. Графический контроллер AMD Radeon 860M обеспечивает плавное воспроизведение графики, что особенно важно для игр и профессиональных приложений. Ноутбук оснащен SSD-диском объёмом 1024 Гб, что гарантирует быструю загрузку системы, приложений и огромного количества файлов. Встроенная операционная система Windows 11 Pro обеспечивает современный и интуитивно понятный интерфейс, а также высокую степень безопасности и поддержки. Дополнительные функции включают в себя подсветку клавиатуры для удобной работы в условиях низкого освещения, сканер отпечатка пальца для повышения уровня безопасности и один порт USB Type-C для подключения различных периферийных устройств. Компактный и лёгкий весом всего 1,44 кг, этот ноутбук HP удобно брать с собой в дорогу или использовать дома. Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к беспроводным устройствам. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, что делает этот ноутбук отличным компаньоном в повседневной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1ak Ryzen AI 7 PRO 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7L4UT)