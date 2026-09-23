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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 15
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 16
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 17
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 18
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 19
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 20
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 21
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 22
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 23
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 24
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 25
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 26
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 27
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 28
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 29
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 30
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 23
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 24
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 25
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 26
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 27
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 28
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 29
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 30
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734458
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)

Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и элегантности в компактном корпусе. Являясь воплощением современных технологий и инновационных решений, этот ноутбук разработан для пользователей, ценящих качество и надежность. С весом всего 1,62 кг, этот ноутбук удобно носить с собой, что делает его отличным выбором для студентов и профессионалов, работающих в динамичной среде. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения с отличными углами обзора, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под капотом устройства установлен мощный процессор от AMD с тактовой частотой 2,8 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Графический контроллер AMD Radeon 610M обеспечивает достойную производительность для большинства повседневных задач и мультимедийных развлечений. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения документов, мультимедиа и программ. Встроенный кард-ридер добавляет удобства в управлении вашими медиафайлами. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2 для стабильного и быстрого подключения к беспроводным устройствам. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Также Lenovo предлагает возможность выбора операционной системы, что позволяет установить именно ту ОС, которая полностью удовлетворит ваши нужды. С Lenovo вы получаете не просто ноутбук, а надежного помощника во всех ваших начинаниях.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и элегантности в компактном корпусе. Являясь воплощением современных технологий и инновационных решений, этот ноутбук разработан для пользователей, ценящих качество и надежность. С весом всего 1,62 кг, этот ноутбук удобно носить с собой, что делает его отличным выбором для студентов и профессионалов, работающих в динамичной среде. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения с отличными углами обзора, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под капотом устройства установлен мощный процессор от AMD с тактовой частотой 2,8 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Графический контроллер AMD Radeon 610M обеспечивает достойную производительность для большинства повседневных задач и мультимедийных развлечений. Объем SSD накопителя составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения документов, мультимедиа и программ. Встроенный кард-ридер добавляет удобства в управлении вашими медиафайлами. Ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2 для стабильного и быстрого подключения к беспроводным устройствам. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Также Lenovo предлагает возможность выбора операционной системы, что позволяет установить именно ту ОС, которая полностью удовлетворит ваши нужды. С Lenovo вы получаете не просто ноутбук, а надежного помощника во всех ваших начинаниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ01DNSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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