Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)
Asus 15,6-дюймовый ноутбук сочетает в себе продвинутую производительность и продуманную эргономику. Благодаря мощному графическому контроллеру AMD Radeon 660M и 16 Гб оперативной памяти он без труда справится с современными рабочими задачами, учебой или развлечениями в Full HD-разрешении. Хранить документы, проекты и медиа-файлы удобно на вместительном SSD объёмом 512 Гб — быстрый запуск и хранение без лишних компромиссов. Вес 1,7 кг делает ноутбук вполне удобным для частых поездок или ежедневной работы вне дома. Поддержка Bluetooth v5.4 помогает быстро подключать периферийные устройства, а разъёмы USB 2.0 и USB Type-C обеспечивают гибкость в подключении аксессуаров. Лёгкий корпус из пластика гармонично сочетается с лаконичным стилем устройства. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — отличная возможность настроить его именно под свои задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)