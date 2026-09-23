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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734455
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)

Asus 15,6-дюймовый ноутбук сочетает в себе продвинутую производительность и продуманную эргономику. Благодаря мощному графическому контроллеру AMD Radeon 660M и 16 Гб оперативной памяти он без труда справится с современными рабочими задачами, учебой или развлечениями в Full HD-разрешении. Хранить документы, проекты и медиа-файлы удобно на вместительном SSD объёмом 512 Гб — быстрый запуск и хранение без лишних компромиссов. Вес 1,7 кг делает ноутбук вполне удобным для частых поездок или ежедневной работы вне дома. Поддержка Bluetooth v5.4 помогает быстро подключать периферийные устройства, а разъёмы USB 2.0 и USB Type-C обеспечивают гибкость в подключении аксессуаров. Лёгкий корпус из пластика гармонично сочетается с лаконичным стилем устройства. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — отличная возможность настроить его именно под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Asus 15,6-дюймовый ноутбук сочетает в себе продвинутую производительность и продуманную эргономику. Благодаря мощному графическому контроллеру AMD Radeon 660M и 16 Гб оперативной памяти он без труда справится с современными рабочими задачами, учебой или развлечениями в Full HD-разрешении. Хранить документы, проекты и медиа-файлы удобно на вместительном SSD объёмом 512 Гб — быстрый запуск и хранение без лишних компромиссов. Вес 1,7 кг делает ноутбук вполне удобным для частых поездок или ежедневной работы вне дома. Поддержка Bluetooth v5.4 помогает быстро подключать периферийные устройства, а разъёмы USB 2.0 и USB Type-C обеспечивают гибкость в подключении аксессуаров. Лёгкий корпус из пластика гармонично сочетается с лаконичным стилем устройства. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — отличная возможность настроить его именно под свои задачи.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ272 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1842-M00M50) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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