Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734454
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)

Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен процессором Intel с десятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Операционная система Windows 11 Pro предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс, улучшая общий пользовательский опыт. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти DDR5, вы можете без труда переключаться между множеством приложений и запускать сложные задачи. Объем SSD в 512 ГБ обеспечивает быстрое загрузку и хранения большого количества файлов и приложений. Дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей создает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, сохраняя насыщенные цвета под любым углом обзора. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics дополнительно улучшает отображение графики, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного алюминия в элегантном серебристом цвете, делая его не только прочным, но и стильным. Вес всего 1,39 кг позволяет легко переносить устройство, что делает его идеальным спутником для путешествий и передвижения. Обладая двумя портами USB Type-C и поддержкой Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает отличные возможности для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Это современное устройство, которое сочетает в себе стиль, мощность и удобство, создавая уникальный пользовательский опыт.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен процессором Intel с десятью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Операционная система Windows 11 Pro предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс, улучшая общий пользовательский опыт. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти DDR5, вы можете без труда переключаться между множеством приложений и запускать сложные задачи. Объем SSD в 512 ГБ обеспечивает быстрое загрузку и хранения большого количества файлов и приложений. Дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей создает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, сохраняя насыщенные цвета под любым углом обзора. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics дополнительно улучшает отображение графики, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного алюминия в элегантном серебристом цвете, делая его не только прочным, но и стильным. Вес всего 1,39 кг позволяет легко переносить устройство, что делает его идеальным спутником для путешествий и передвижения. Обладая двумя портами USB Type-C и поддержкой Bluetooth версии 5.3, ноутбук HP предлагает отличные возможности для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Это современное устройство, которое сочетает в себе стиль, мощность и удобство, создавая уникальный пользовательский опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BX7Y0AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...