Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, которое идеально подходит как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,34 кг выполнен из прочного алюминиевого корпуса, что обеспечивает не только долговечность, но и элегантный внешний вид. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, делая просмотр контента максимально комфортным. Работу устройства обеспечивает процессор Intel с 8 ядрами, который обеспечивает высокую производительность и бесперебойное выполнение даже самых ресурсоемких программ. Наличие 16 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями, а SSD-накопитель объемом 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточно места для хранения ваших файлов. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, вы можете установить ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд. Современные коммуникационные возможности представлены Bluetooth версии 5.3 для беспроводного подключения периферийных устройств. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который надежно защищает ваши данные. Lenovo также предлагает один порт USB Type-C для подключения современных устройств, обеспечивая быстрый обмен данными и удобство подзарядки. Питается ноутбук от батареи типа Li-Pol, что обеспечивает длительное время автономной работы и стабильную производительность на протяжении всего дня. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между мощностью, мобильностью и современными технологиями.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21T9006CIG)