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Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)

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Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 1
Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 2
Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 3
Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 4
Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 1
  • Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 2
  • Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 3
  • Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 4
  • Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 400 руб. 
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В наличии
Код товара: 734451
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)
69 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.74

Описание товара Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)

Ноутбук HP — это сочетание производительности и стиля, который прекрасно подойдет как для работы, так и для развлечений. Его легкий вес в 1,74 кг делает его идеальным компаньоном для использования в дороге. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с документами. Под капотом этого устройства находится мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и быструю многозадачность. 16 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ресурсоемкими приложениями, а SSD-накопитель объемом 1024 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения всех ваших файлов. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, упрощающим перенос данных с SD-карт. Современный Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную и быструю связь с беспроводными устройствами. Для подключения периферийных устройств предусмотрен порт USB Type-C, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и может использоваться для зарядки. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его прочным и легким, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям выбрать и установить ту ОС, которая наиболее соответствует их требованиям. Этот ноутбук HP — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и мобильностью.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250R G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это сочетание производительности и стиля, который прекрасно подойдет как для работы, так и для развлечений. Его легкий вес в 1,74 кг делает его идеальным компаньоном для использования в дороге. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и работы с документами. Под капотом этого устройства находится мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и быструю многозадачность. 16 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ресурсоемкими приложениями, а SSD-накопитель объемом 1024 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения всех ваших файлов. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером, упрощающим перенос данных с SD-карт. Современный Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную и быструю связь с беспроводными устройствами. Для подключения периферийных устройств предусмотрен порт USB Type-C, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и может использоваться для зарядки. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его прочным и легким, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям выбрать и установить ту ОС, которая наиболее соответствует их требованиям. Этот ноутбук HP — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, функциональностью и мобильностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C68Z0AT) - по цене 69400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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