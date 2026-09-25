Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)
Ноутбук MSI – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и естественную цветопередачу. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с файлами на различных носителях. Под капотом ноутбука находится мощный процессор от Intel с тактовой частотой 1,8 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу системы и быструю обработку задач. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ SSD, что позволяет быстро загружать приложения и иметь достаточное пространство для хранения важной информации. Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.3, обеспечивающей надежное и быстрое подключение к различным устройствам. Корпус из прочного пластика выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт устройству современный и привлекательный внешний вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляющей пользователю широкий набор функций для продуктивной работы и удобной многозадачности. Этот ноутбук MSI – отличный выбор для тех, кто ценит баланс между портативностью, мощностью и стильным дизайном.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-15S111-1099)