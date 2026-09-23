Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)

Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимы мощные технические характеристики и надежность. Данная модель оснащена процессором AMD серии Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, что обеспечит высокую скорость обработки данных для любых задач, от офисной работы до требовательных игр и многозадачности. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, ноутбук предлагает невероятно четкое изображение, а матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и яркие, насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что делает его идеальным выбором для геймеров и тех, кто ценит плавность отображения. Верхняя планка по производительности подкрепляется 16 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы и многооконный режим без задержек. Хранилище представлено SSD объемом 512 Гб, что способствует мгновенному запуску системы и приложений, а также большой вместимости для ваших файлов и игр. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных аксессуаров. Вес ноутбука составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным, несмотря на размеры экрана. Ноутбук поставляется в стильном черном цвете и изначально работает под управлением операционной системы DOS, что дает пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой OS. MSI известен своим вниманием к качеству и надежностью, и этот ноутбук не исключение, предлагая идеальный баланс между производительностью и функциональностью.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимы мощные технические характеристики и надежность. Данная модель оснащена процессором AMD серии Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, что обеспечит высокую скорость обработки данных для любых задач, от офисной работы до требовательных игр и многозадачности. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, ноутбук предлагает невероятно четкое изображение, а матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и яркие, насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что делает его идеальным выбором для геймеров и тех, кто ценит плавность отображения. Верхняя планка по производительности подкрепляется 16 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы и многооконный режим без задержек. Хранилище представлено SSD объемом 512 Гб, что способствует мгновенному запуску системы и приложений, а также большой вместимости для ваших файлов и игр. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных аксессуаров. Вес ноутбука составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным, несмотря на размеры экрана. Ноутбук поставляется в стильном черном цвете и изначально работает под управлением операционной системы DOS, что дает пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой OS. MSI известен своим вниманием к качеству и надежностью, и этот ноутбук не исключение, предлагая идеальный баланс между производительностью и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-047XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-047) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...