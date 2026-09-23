Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)
Ноутбук MSI — это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Этот ноутбук обладает современными характеристиками, которые удовлетворят всех, кто ценит скорость и надежность. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Сердцем устройства является 10-ядерный процессор от компании Intel, который гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличное качество графики, что делает этот ноутбук идеальным выбором для геймеров и дизайнеров. Ноутбук весит всего 2 кг, что делает его удобно портативным. Он оснащен клавиатурой с подсветкой, позволяющей комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с различными устройствами. Устройство поставляется с операционной системой DOS, предоставляя пользователям гибкость при выборе предпочтительной операционной системы для установки. Этот ноутбук MSI — мощный и надежный инструмент для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-013XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-013)