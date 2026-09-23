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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 12
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734442
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.47

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015)

MSI предлагает идеальный баланс мощности и мобильности. Благодаря весу всего 1,98 кг этот ноутбук удобно брать с собой. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 обеспечивает комфортную работу и насыщенные детали в любимых фильмах или играх. Восьмиядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти позволят запускать тяжелые программы и работать в многозадачном режиме без тормозов. SSD на 1 ТБ вместит множество файлов, а видеопамять 8 Гб понравится любителям визуальных задач. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Есть современный порт USB Type-C, а версия Bluetooth 5.3 обеспечит быструю связь с устройствами. Отличный выбор для учебы, работы и развлечений, если нужна высокая производительность и компактность.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI предлагает идеальный баланс мощности и мобильности. Благодаря весу всего 1,98 кг этот ноутбук удобно брать с собой. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 обеспечивает комфортную работу и насыщенные детали в любимых фильмах или играх. Восьмиядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти позволят запускать тяжелые программы и работать в многозадачном режиме без тормозов. SSD на 1 ТБ вместит множество файлов, а видеопамять 8 Гб понравится любителям визуальных задач. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Есть современный порт USB Type-C, а версия Bluetooth 5.3 обеспечит быструю связь с устройствами. Отличный выбор для учебы, работы и развлечений, если нужна высокая производительность и компактность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-015XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-015) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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