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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 920 руб. 
Начислим 1535 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734440
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)
95 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х7
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)

Ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,36 кг с диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения и передачи данных. Встроенный кард-ридер обеспечивает удобный способ работать с мультимедийными файлами. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, обеспечивая легкость и портативность, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, что обеспечивает надежную защиту данных. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, пользователи могут легко установить предпочитаемую ОС, что дает возможность гибкой настройки устройства под индивидуальные потребности. Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет мощное, легкое и безопасное устройство для эффективной работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,36 кг с диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения и передачи данных. Встроенный кард-ридер обеспечивает удобный способ работать с мультимедийными файлами. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, обеспечивая легкость и портативность, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, что обеспечивает надежную защиту данных. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, пользователи могут легко установить предпочитаемую ОС, что дает возможность гибкой настройки устройства под индивидуальные потребности. Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет мощное, легкое и безопасное устройство для эффективной работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00) - по цене 95920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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