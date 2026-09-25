Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)
Ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и элегантный дизайн, идеально подходящий как для работы, так и для развлечений. Этот ультрапортативный ноутбук весом всего 1,36 кг с диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения и передачи данных. Встроенный кард-ридер обеспечивает удобный способ работать с мультимедийными файлами. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, обеспечивая легкость и портативность, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, что обеспечивает надежную защиту данных. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, пользователи могут легко установить предпочитаемую ОС, что дает возможность гибкой настройки устройства под индивидуальные потребности. Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет мощное, легкое и безопасное устройство для эффективной работы и развлечений.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SJS05S00)