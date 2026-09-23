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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734439
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP)

Lenovo выпускает ноутбук с оптимальной диагональю 14 дюймов — такой экран идеально подходит для мобильной работы и учебы. Компактный, но при этом невероятно мощный: сразу 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный запуск любых программ и хранение большого количества файлов. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой, насыщенной картинкой — фильмы и презентации выглядят безупречно. Процессор Intel Core Ultra 7 легко справляется со сложными задачами: от многозадачности до работы в профессиональных приложениях. Современная версия Bluetooth 5.4 дает стабильно быструю связь с любыми устройствами. Удобство повседневной работы повышают клавиатурная подсветка и сканер отпечатка пальца — это и комфорт, и безопасность в одном устройстве. Два порта USB Type-C добавляют универсальности для подключения аксесcуаров или зарядки. Прочный пластиковый корпус делает ноутбук достаточно легким для повседневной носки. Аккумулятор Li-lon обеспечивает надежную автономность. С предустановленной Windows 11 Pro ваш ноутбук Lenovo готов к работе сразу после первого включения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Lenovo выпускает ноутбук с оптимальной диагональю 14 дюймов — такой экран идеально подходит для мобильной работы и учебы. Компактный, но при этом невероятно мощный: сразу 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный запуск любых программ и хранение большого количества файлов. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой, насыщенной картинкой — фильмы и презентации выглядят безупречно. Процессор Intel Core Ultra 7 легко справляется со сложными задачами: от многозадачности до работы в профессиональных приложениях. Современная версия Bluetooth 5.4 дает стабильно быструю связь с любыми устройствами. Удобство повседневной работы повышают клавиатурная подсветка и сканер отпечатка пальца — это и комфорт, и безопасность в одном устройстве. Два порта USB Type-C добавляют универсальности для подключения аксесcуаров или зарядки. Прочный пластиковый корпус делает ноутбук достаточно легким для повседневной носки. Аккумулятор Li-lon обеспечивает надежную автономность. С предустановленной Windows 11 Pro ваш ноутбук Lenovo готов к работе сразу после первого включения.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21QG0059GP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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