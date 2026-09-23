Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)
Ноутбук Asus весит всего 1,7 кг — истинная лёгкость для ежедневных поездок и работы вне дома. Большой экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует насыщенной и чёткой картинкой — удобно и для фильмов, и для учёбы, и для работы с документами. Восьмигиговая оперативная память и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку программ и плавную работу без подвисаний. Процессор Intel подходит для задач разного уровня — от интернет-сёрфинга до работы с медиа. Современная версия Bluetooth 5.2 делает подключение аксессуаров удобным и стабильным. Один USB 2.0 и один USB Type-C — для самых востребованных подключений. Ноутбук идёт с Windows 11 Home, чтобы можно было начать работать сразу после покупки.
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Теги товара: Для дома, Intel Core i5
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Теги товара: Для дома, Intel Core i5
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ250 Core 5 120U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" WVA FHD (1920x1080) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (90NB13Y1-M01FT0)