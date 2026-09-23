Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащённый восьмиядерным процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность и четкость изображения. Диагональ экрана составляет 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркое и детализированное изображение для всех ваших задач. Вес устройства составляет 1,78 кг, благодаря чему ноутбук остаётся достаточно портативным для транспортировки. Среди других особенностей стоит отметить 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя, что гарантирует быстродействие и достаточно места для хранения ваших файлов. Материал корпуса выполнен из высококачественного пластика, обеспечивающего легкость и прочность конструкции. Ноутбук поддерживает современный стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.3, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает высокую степень безопасности и удобный доступ к системе. Кроме того, устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, которая упрощает работу в условиях низкой освещенности. Тип аккумулятора – Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Также стоит отметить отсутствие предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и установки ОС по вашему усмотрению. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, которые ценят производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M5S0JG00)