Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio — это сочетание стильного дизайна и мощной начинки, созданное для современных пользователей, которым важны как производительность, так и портативность. Оснащенный 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы и развлечений. Под капотом ноутбука находится процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что делает устройство идеальным для многозадачности и интенсивных рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную обработку графики, что идеально подходит для работы с графическими приложениями и мультимедиа. Ноутбук также оснащен SSD-диском емкостью 512 Гб, что гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с различными типами карт памяти. Всё это заключено в элегантном корпусе из алюминия, что не только придает устройству премиальный вид, но и способствует его легкости — всего 1,77 кг, что удобно для тех, кто всегда в движении. Поддержка Bluetooth версии v4.2 расширяет возможности подключения беспроводных устройств, что делает ноутбук Osio ещё более функциональным. Несмотря на то, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это даёт пользователям свободу выбора подходящей платформы для их нужд. Ноутбук Osio — это надежный инструмент для повседневных задач, который совмещает в себе современный дизайн и передовые технологии.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-015 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh