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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 200 руб. 
Начислим 1396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)
87 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)

Представляем ноутбук Lenovo — мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эта модель сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Начнем с того, что этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплей не является сенсорным, что подойдет для тех, кто предпочитает классическое управление. Корпус устройства выполнен из сочетания алюминия и пластика, что гарантирует прочность и легкость — вес ноутбука составляет всего 1,7 кг. Сердцем ноутбука является мощный процессор Intel с 12 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и плавное выполнение многозадачных операций. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Оперативная память объемом 16 Гб позволяет комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C. Также доступен встроенный кард-ридер для удобной работы с картами памяти. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство входа в систему, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать в условиях недостаточной освещенности. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное и эффективное подключение к беспроводным устройствам. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящую для себя платформу. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство для работы и творчества, сочетающее в себе мощность и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук Lenovo — мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эта модель сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Начнем с того, что этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплей не является сенсорным, что подойдет для тех, кто предпочитает классическое управление. Корпус устройства выполнен из сочетания алюминия и пластика, что гарантирует прочность и легкость — вес ноутбука составляет всего 1,7 кг. Сердцем ноутбука является мощный процессор Intel с 12 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и плавное выполнение многозадачных операций. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Оперативная память объемом 16 Гб позволяет комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C. Также доступен встроенный кард-ридер для удобной работы с картами памяти. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство входа в систему, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать в условиях недостаточной освещенности. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное и эффективное подключение к беспроводным устройствам. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящую для себя платформу. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство для работы и творчества, сочетающее в себе мощность и элегантный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00) - по цене 87200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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