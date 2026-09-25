Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)
Представляем ноутбук Lenovo — мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эта модель сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Начнем с того, что этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплей не является сенсорным, что подойдет для тех, кто предпочитает классическое управление. Корпус устройства выполнен из сочетания алюминия и пластика, что гарантирует прочность и легкость — вес ноутбука составляет всего 1,7 кг. Сердцем ноутбука является мощный процессор Intel с 12 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и плавное выполнение многозадачных операций. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Оперативная память объемом 16 Гб позволяет комфортно работать в нескольких приложениях одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C. Также доступен встроенный кард-ридер для удобной работы с картами памяти. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство входа в систему, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать в условиях недостаточной освещенности. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное и эффективное подключение к беспроводным устройствам. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящую для себя платформу. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство для работы и творчества, сочетающее в себе мощность и элегантный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05B00)