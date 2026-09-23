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Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)

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Ноутбук HP 15-fd0127dx Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 15
Операционная система
Windows 11 Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734425
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 15
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.56

Описание товара Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)

Ноутбук HP представляет собой стильное сочетание производительности и элегантности, идеально подходящее для работы и развлечений. В его серебристом корпусе из прочного пластика заключено множество мощных характеристик, которые обеспечивают продуктивность и комфорт использования. Сердцем этого ноутбука является 10-ядерный процессор от компании Intel, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже при выполнении сложных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 и накопителем SSD объёмом 512 ГБ, ноутбук гарантирует впечатляющую скорость загрузки и запуска приложений. 15,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080 пикселей предлагает яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, обеспечивая широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиаконтентом. Ноутбук оснащён современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. В наличии также имеется один порт USB Type-C, который расширяет функциональные возможности устройства, позволяя подключать различные периферийные устройства и аксессуары. С весом всего 1,59 кг и компактными габаритами, этот ноутбук HP является отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство в повседневной жизни. Он оснащен батареей типа Li-Pol, которая обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук станет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в повседневных развлечениях, предлагая пользователю современные функции в стильном и компактном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 15
Операционная система
Windows 11 Home
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core i7
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Развернуть
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой стильное сочетание производительности и элегантности, идеально подходящее для работы и развлечений. В его серебристом корпусе из прочного пластика заключено множество мощных характеристик, которые обеспечивают продуктивность и комфорт использования. Сердцем этого ноутбука является 10-ядерный процессор от компании Intel, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже при выполнении сложных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 и накопителем SSD объёмом 512 ГБ, ноутбук гарантирует впечатляющую скорость загрузки и запуска приложений. 15,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080 пикселей предлагает яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, обеспечивая широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиаконтентом. Ноутбук оснащён современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. В наличии также имеется один порт USB Type-C, который расширяет функциональные возможности устройства, позволяя подключать различные периферийные устройства и аксессуары. С весом всего 1,59 кг и компактными габаритами, этот ноутбук HP является отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство в повседневной жизни. Он оснащен батареей типа Li-Pol, которая обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук станет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в повседневных развлечениях, предлагая пользователю современные функции в стильном и компактном корпусе.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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