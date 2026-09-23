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Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA)

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Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 1
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 2
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 3
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 4
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 5
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 6
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 7
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 8
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 9
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 10
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 11
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 12
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 13
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 14
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 15
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 16
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 17
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 18
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 19
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 20
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 21
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 22
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 23
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 24
Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Victus 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 1
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 2
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 3
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 4
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 5
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 6
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 7
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 8
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 9
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 10
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 11
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 12
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 13
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 14
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 15
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 16
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 17
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 18
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 19
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 20
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 21
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 22
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 23
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 24
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734424
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA)

Ноутбук HP - это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его легкий пластиковый корпус весит всего 2,29 кг, что делает его удобным для переноски. Широкий экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Под капотом ноутбука находится мощный 10-ядерный процессор Intel с частотой 2,4 ГГц, который справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Объем оперативной памяти составляет 24 Гб DDR4, что обеспечивает быструю обработку данных и поддержку многочисленных задач одновременно. SSD-накопитель на 1024 Гб гарантирует мгновенный доступ к файлам и программам, а также значительное количество места для хранения информации. Для подключения периферийных устройств ноутбук оснащён одним портом USB Type-C и встроенным кард-ридером, что упрощает обмен данными с различными устройствами. Современная версия Bluetooth v5.4 позволяет подключать беспроводные аксессуары с минимальными задержками и низким энергопотреблением. Ноутбук также оснащён подсветкой клавиатуры, что делает его использование комфортным в темноте. Это функциональное устройство станет надежным помощником в решении повседневных задач и обеспечит высокий уровень комфорта в работе и отдыхе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP - это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его легкий пластиковый корпус весит всего 2,29 кг, что делает его удобным для переноски. Широкий экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Под капотом ноутбука находится мощный 10-ядерный процессор Intel с частотой 2,4 ГГц, который справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Объем оперативной памяти составляет 24 Гб DDR4, что обеспечивает быструю обработку данных и поддержку многочисленных задач одновременно. SSD-накопитель на 1024 Гб гарантирует мгновенный доступ к файлам и программам, а также значительное количество места для хранения информации. Для подключения периферийных устройств ноутбук оснащён одним портом USB Type-C и встроенным кард-ридером, что упрощает обмен данными с различными устройствами. Современная версия Bluetooth v5.4 позволяет подключать беспроводные аксессуары с минимальными задержками и низким энергопотреблением. Ноутбук также оснащён подсветкой клавиатуры, что делает его использование комфортным в темноте. Это функциональное устройство станет надежным помощником в решении повседневных задач и обеспечит высокий уровень комфорта в работе и отдыхе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Victus 15-fa2309tx Core i7 13620H 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (C25MSPA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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