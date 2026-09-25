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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 960 руб. 
Начислим 1504 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)
93 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.03

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)

Ноутбук Huawei предлагает современное сочетание технологий и тонкий стиль, подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED сенсорным экраном с разрешением 2880x1920, обеспечивая яркие и четкие изображения, а также удобное управление на уровне прикосновений. Корпус изготовлен из прочного и легкого алюминия, что делает его идеальным для мобильной работы, ведь его вес составляет всего 1,31 кг. Внутренняя начинка ноутбука включает процессор Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную многозадачность и высокую производительность. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Дополнительные функции включают в себя современные возможности подключения благодаря Bluetooth v5.1, а также удобство и безопасность с помощью встроенного сканера отпечатка пальца. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы, поддерживая мобильность пользователя. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Huawei создала устройство, которое сочетает в себе великолепный экран, мощные характеристики и современный дизайн, отвечая требованиям самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei предлагает современное сочетание технологий и тонкий стиль, подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED сенсорным экраном с разрешением 2880x1920, обеспечивая яркие и четкие изображения, а также удобное управление на уровне прикосновений. Корпус изготовлен из прочного и легкого алюминия, что делает его идеальным для мобильной работы, ведь его вес составляет всего 1,31 кг. Внутренняя начинка ноутбука включает процессор Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную многозадачность и высокую производительность. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий быстрое чтение и запись информации. Дополнительные функции включают в себя современные возможности подключения благодаря Bluetooth v5.1, а также удобство и безопасность с помощью встроенного сканера отпечатка пальца. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время работы, поддерживая мобильность пользователя. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Huawei создала устройство, которое сочетает в себе великолепный экран, мощные характеристики и современный дизайн, отвечая требованиям самых взыскательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green WiFi BT Cam (53014QLH) - по цене 93960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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