Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027)

iRU – бренд российского производителя компьютерной техники с более чем 20-летней историей. Многоэтапный контроль качества и сборка на российском заводе в Подмосковье является гарантией надежности и соответствия всех выпускаемых изделий заявленным параметрам. Высокий уровень технической поддержки обеспечивают контактный центр и 180 сервисов в регионах РФ. Ноутбук iRU Strato 15ALI — это продвинутая и высокопроизводительная модель, выполненная в элегантном металлическом корпусе. Этот ноутбук сочетает в себе все необходимые характеристики для эффективной работы в командировках, офисе и образовательных учреждениях. Высокая производительность: С 10 ядрами и 12 потоками процессора Intel Core i5 1235U, который достигает скорости до 4,4 ГГц, ноутбук справляется с многозадачностью и интенсивными вычислениями, обеспечивая быструю обработку данных и плавную работу с офисными и базовыми приложениями. Экран 15.6" Full HD с технологией IPS и углами обзора 170° предоставляет стабильную цветопередачу и детализацию, что особенно важно для работы с графикой, видео или документами. Матовый экран снижает блики, а контрастность 700:1 и яркость 250 cd/m? делают изображение четким и удобным для долгой работы. Расширяемая память: Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, с возможностью апгрейда до 64 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами. Вместительный SSD 512 ГБ обеспечит молниеносный доступ к данным, а возможность увеличения объема памяти и хранилища дает дополнительные ресурсы для работы. Подключение и коммуникации: iRU Strato 15ALI предлагает обширный набор разъемов, включая USB 3.2 Type-C, USB 3.0, HDMI, RJ-45 для проводного интернета и кардридер для удобной работы с картами памяти. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантируют быструю и стабильную связь для видеоконференций, обмена данными и подключения периферийных устройств. Долговечность и надежность: Аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительную автономную работу до 8 часов, а встроенная веб-камера с разрешением 1600?1200 и стереодинамики подарят достойное качество связи и общения на расстоянии. Мобильность и эргономика: Вполне компактный при всех своих преимуществах ноутбук, весом 1.8 кг, удобен для транспортировки, а его эргономичный дизайн с полноформатной клавиатурой и подсветкой позволяет работать в любых условиях. Удобное размещение кнопки старта, расположенной отдельно от других кнопок, исключает ее случайное нажатие. Kensington lock обеспечит безопасность устройства при его использовании в общественных местах. Операционная система на данную модель заранее не устанавливается, так что пользователь может выбрать любую ОС, соответствующую его потребностям и кругу решаемых задач.