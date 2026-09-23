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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 20
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 21
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 22
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 23
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 24
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 25
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 26
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 27
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 28
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 29
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 30
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 31
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 32
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 33
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 34
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 35
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 36
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 37
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 38
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 39
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 40
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 41
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 42
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 43
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 44
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 45
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 46
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 47
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 48
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 49
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 50
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 22
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 23
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 24
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 25
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 30
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 31
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 32
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 33
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 34
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 35
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 36
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 37
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 38
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 39
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 40
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 41
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 42
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 43
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 44
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 45
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 46
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 47
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 48
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 49
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото 50
Оригинальный товар
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46 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734419
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027)

iRU – бренд российского производителя компьютерной техники с более чем 20-летней историей. Многоэтапный контроль качества и сборка на российском заводе в Подмосковье является гарантией надежности и соответствия всех выпускаемых изделий заявленным параметрам. Высокий уровень технической поддержки обеспечивают контактный центр и 180 сервисов в регионах РФ. Ноутбук iRU Strato 15ALI — это продвинутая и высокопроизводительная модель, выполненная в элегантном металлическом корпусе. Этот ноутбук сочетает в себе все необходимые характеристики для эффективной работы в командировках, офисе и образовательных учреждениях. Высокая производительность: С 10 ядрами и 12 потоками процессора Intel Core i5 1235U, который достигает скорости до 4,4 ГГц, ноутбук справляется с многозадачностью и интенсивными вычислениями, обеспечивая быструю обработку данных и плавную работу с офисными и базовыми приложениями. Экран 15.6" Full HD с технологией IPS и углами обзора 170° предоставляет стабильную цветопередачу и детализацию, что особенно важно для работы с графикой, видео или документами. Матовый экран снижает блики, а контрастность 700:1 и яркость 250 cd/m? делают изображение четким и удобным для долгой работы. Расширяемая память: Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, с возможностью апгрейда до 64 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами. Вместительный SSD 512 ГБ обеспечит молниеносный доступ к данным, а возможность увеличения объема памяти и хранилища дает дополнительные ресурсы для работы. Подключение и коммуникации: iRU Strato 15ALI предлагает обширный набор разъемов, включая USB 3.2 Type-C, USB 3.0, HDMI, RJ-45 для проводного интернета и кардридер для удобной работы с картами памяти. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантируют быструю и стабильную связь для видеоконференций, обмена данными и подключения периферийных устройств. Долговечность и надежность: Аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительную автономную работу до 8 часов, а встроенная веб-камера с разрешением 1600?1200 и стереодинамики подарят достойное качество связи и общения на расстоянии. Мобильность и эргономика: Вполне компактный при всех своих преимуществах ноутбук, весом 1.8 кг, удобен для транспортировки, а его эргономичный дизайн с полноформатной клавиатурой и подсветкой позволяет работать в любых условиях. Удобное размещение кнопки старта, расположенной отдельно от других кнопок, исключает ее случайное нажатие. Kensington lock обеспечит безопасность устройства при его использовании в общественных местах. Операционная система на данную модель заранее не устанавливается, так что пользователь может выбрать любую ОС, соответствующую его потребностям и кругу решаемых задач.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU – бренд российского производителя компьютерной техники с более чем 20-летней историей. Многоэтапный контроль качества и сборка на российском заводе в Подмосковье является гарантией надежности и соответствия всех выпускаемых изделий заявленным параметрам. Высокий уровень технической поддержки обеспечивают контактный центр и 180 сервисов в регионах РФ. Ноутбук iRU Strato 15ALI — это продвинутая и высокопроизводительная модель, выполненная в элегантном металлическом корпусе. Этот ноутбук сочетает в себе все необходимые характеристики для эффективной работы в командировках, офисе и образовательных учреждениях. Высокая производительность: С 10 ядрами и 12 потоками процессора Intel Core i5 1235U, который достигает скорости до 4,4 ГГц, ноутбук справляется с многозадачностью и интенсивными вычислениями, обеспечивая быструю обработку данных и плавную работу с офисными и базовыми приложениями. Экран 15.6" Full HD с технологией IPS и углами обзора 170° предоставляет стабильную цветопередачу и детализацию, что особенно важно для работы с графикой, видео или документами. Матовый экран снижает блики, а контрастность 700:1 и яркость 250 cd/m? делают изображение четким и удобным для долгой работы. Расширяемая память: Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, с возможностью апгрейда до 64 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами. Вместительный SSD 512 ГБ обеспечит молниеносный доступ к данным, а возможность увеличения объема памяти и хранилища дает дополнительные ресурсы для работы. Подключение и коммуникации: iRU Strato 15ALI предлагает обширный набор разъемов, включая USB 3.2 Type-C, USB 3.0, HDMI, RJ-45 для проводного интернета и кардридер для удобной работы с картами памяти. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантируют быструю и стабильную связь для видеоконференций, обмена данными и подключения периферийных устройств. Долговечность и надежность: Аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительную автономную работу до 8 часов, а встроенная веб-камера с разрешением 1600?1200 и стереодинамики подарят достойное качество связи и общения на расстоянии. Мобильность и эргономика: Вполне компактный при всех своих преимуществах ноутбук, весом 1.8 кг, удобен для транспортировки, а его эргономичный дизайн с полноформатной клавиатурой и подсветкой позволяет работать в любых условиях. Удобное размещение кнопки старта, расположенной отдельно от других кнопок, исключает ее случайное нажатие. Kensington lock обеспечит безопасность устройства при его использовании в общественных местах. Операционная система на данную модель заранее не устанавливается, так что пользователь может выбрать любую ОС, соответствующую его потребностям и кругу решаемых задач.
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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2168027) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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