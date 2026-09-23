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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)

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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734413
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
2.81

Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)

Acer предлагает ноутбук, который объединяет впечатляющую производительность и функциональность. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 на матрице TN — отличный выбор для работы и учебы: детали четкие, а экран не бликует. Внутри — мощный процессор Intel Core i7 и целых 32 Гб оперативной памяти: этот ноутбук не пасует даже при серьезных нагрузках, идеально подходит для многозадачности. Встроенный SSD на 1024 Гб — это мгновенный запуск и хранение огромных объемов данных. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для переноски. Два порта USB Type-C открывают возможности для подключения современной периферии. Модель без предустановленной операционной системы — универсальный вариант, чтобы настроить устройство под себя с нуля. Встроенная видеокарта подходит для стандартных мультимедийных и рабочих задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает ноутбук, который объединяет впечатляющую производительность и функциональность. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 на матрице TN — отличный выбор для работы и учебы: детали четкие, а экран не бликует. Внутри — мощный процессор Intel Core i7 и целых 32 Гб оперативной памяти: этот ноутбук не пасует даже при серьезных нагрузках, идеально подходит для многозадачности. Встроенный SSD на 1024 Гб — это мгновенный запуск и хранение огромных объемов данных. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для переноски. Два порта USB Type-C открывают возможности для подключения современной периферии. Модель без предустановленной операционной системы — универсальный вариант, чтобы настроить устройство под себя с нуля. Встроенная видеокарта подходит для стандартных мультимедийных и рабочих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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