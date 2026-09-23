Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)
Acer предлагает ноутбук, который объединяет впечатляющую производительность и функциональность. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 на матрице TN — отличный выбор для работы и учебы: детали четкие, а экран не бликует. Внутри — мощный процессор Intel Core i7 и целых 32 Гб оперативной памяти: этот ноутбук не пасует даже при серьезных нагрузках, идеально подходит для многозадачности. Встроенный SSD на 1024 Гб — это мгновенный запуск и хранение огромных объемов данных. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для переноски. Два порта USB Type-C открывают возможности для подключения современной периферии. Модель без предустановленной операционной системы — универсальный вариант, чтобы настроить устройство под себя с нуля. Встроенная видеокарта подходит для стандартных мультимедийных и рабочих задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-757G Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJFER.001)