Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)
Этот ноутбук от Acer отличается современными характеристиками, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и стильный дизайн. Устройство весом всего 1,8 кг обеспечивает легкость и мобильность, позволяя без проблем брать его с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что гарантирует четкое и яркое изображение, будь то работа с документами, просмотр видео или отдых за играми. Внутри расположен графический контроллер Intel UHD Graphics, который прекрасно справляется с повседневными задачами и обеспечивает достойную работу с мультимедиа. Производительность устройства подкреплена мощным процессором от Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Такой объем оперативной памяти позволяет осуществлять многозадачность без задержек, что особенно полезно для работы с ресурсоемкими программами. Огромный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и огромное пространство для хранения данных, что исключает необходимость в дополнительной памяти. Корпус ноутбука выполнен из пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству элегантный внешний вид. Встроенная видеокарта обеспечивает основную графическую производительность, подходящую для многих повседневных задач. Что касается подключения, у ноутбука есть 2 порта USB Type-C, которые позволяют подключать современные устройства и аксессуары с высокой скоростью передачи данных. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить ту систему, которая наиболее соответствует их личным или профессиональным нуждам. Этот ноутбук от Acer – надежный спутник в повседневной жизни, который сочетает в себе мощь, стиль и функциональность.
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