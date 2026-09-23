Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)
Acer с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 — это великолепное сочетание размера и детализации для работы, учёбы и развлечений. Серебристый корпус делает ноутбук стильным и современным, а пластик обеспечивает лёгкость — переносить такое устройство удобно каждый день. Встроенная графика Intel UHD Graphics идеально подойдёт для повседневных задач и мультимедиа. Сверхбыстрый SSD на 512 Гб подарит мгновенные загрузки и массу пространства для документов, фото или проектов. Большой объём оперативной памяти — 32 Гб DDR5 — открывает настоящие возможности для многозадачности: одновременно запускать десятки вкладок, работать с «тяжёлыми» приложениями и не ощущать тормозов. Два порта USB Type-C позволяют легко подключить современные устройства или аксессуары. Без установленной ОС — свобода выбора: установите ту систему, которая нужна именно вам. Этот ноутбук создан для требовательных пользователей, кто ценит скорость и комфорт в каждом дне.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-512N Core i5 13420H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.009)