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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008)

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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734408
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008)

Наслаждайтесь ярким изображением на 15,6-дюймовом дисплее FHD IPS с изящной узкой рамкой и технологией ComfyView для уменьшения бликов. Улучшите качество видеозвонков с помощью HD-камеры, технологии Acer TNR и Acer PurifiedVoice — технологии шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Мгновенно открывайте доступ к большему количеству функций и настроек с помощью AcerSense. использованием пластика PCR (переработанных потребительских отходов) 2 и 100% переработанной упаковки и разработан с учетом принципов устойчивого развития.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь ярким изображением на 15,6-дюймовом дисплее FHD IPS с изящной узкой рамкой и технологией ComfyView для уменьшения бликов. Улучшите качество видеозвонков с помощью HD-камеры, технологии Acer TNR и Acer PurifiedVoice — технологии шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Мгновенно открывайте доступ к большему количеству функций и настроек с помощью AcerSense. использованием пластика PCR (переработанных потребительских отходов) 2 и 100% переработанной упаковки и разработан с учетом принципов устойчивого развития.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-56ZN Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJAER.008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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