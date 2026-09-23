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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734406
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)

Представляем вам ноутбук Lenovo — идеальное сочетание стильного дизайна и мощной начинки для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и любителей современных технологий. Этот ноутбук весом всего 1,7 кг оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 1920x1200, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Сердце устройства — производительный процессор от Intel, который обеспечивает быстрое выполнение ваших задач. Встроенная видеокарта прекрасно работает с большинством повседневных приложений и мультимедиа. 16 Гб оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет сохранять важные файлы и загружать приложения с молниеносной скоростью. Ноутбук оборудован современной операционной системой Windows 11 Pro, предлагающей все новейшие функции и улучшения для продуктивной работы. Благодаря поддержке версии Bluetooth 5.2 можно подключать беспроводные устройства с высокой стабильностью соединения. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрены встроенный кард-ридер и два USB Type-C порта, упрощающие подключение периферийных устройств. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность данных. Тип матрицы IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая просмотр контента по-настоящему захватывающим. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных пользователей, ценящих производительность и надежность.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук Lenovo — идеальное сочетание стильного дизайна и мощной начинки для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и любителей современных технологий. Этот ноутбук весом всего 1,7 кг оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением 1920x1200, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Сердце устройства — производительный процессор от Intel, который обеспечивает быстрое выполнение ваших задач. Встроенная видеокарта прекрасно работает с большинством повседневных приложений и мультимедиа. 16 Гб оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет сохранять важные файлы и загружать приложения с молниеносной скоростью. Ноутбук оборудован современной операционной системой Windows 11 Pro, предлагающей все новейшие функции и улучшения для продуктивной работы. Благодаря поддержке версии Bluetooth 5.2 можно подключать беспроводные устройства с высокой стабильностью соединения. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрены встроенный кард-ридер и два USB Type-C порта, упрощающие подключение периферийных устройств. Клавиатура с подсветкой обеспечит комфортную работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца повысит безопасность данных. Тип матрицы IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора, делая просмотр контента по-настоящему захватывающим. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных пользователей, ценящих производительность и надежность.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SH0003US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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