Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)
iRU представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и использованием IPS-матрицы, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Благодаря весу всего 1,77 кг, этот ноутбук легко переносить с собой куда угодно. Под капотом устройства находится процессор от производителя AMD, работающий в тандеме с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и передачу файлов. Ноутбук оснащен графическим контроллером AMD Radeon Graphics, который подходит для работы с графикой и мультимедийными приложениями. Наличие встроенного кард-ридера облегчает перенос файлов с различных носителей. Также поддерживается Bluetooth версии 5.0 для бесшовного подключения периферийных устройств. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, добавляя нотку изысканности и стиля. Поставляется с предустановленной операционной системой DOS, что дает пользователям возможность установить подходящее программное обеспечение по своему выбору. Этот ноутбук iRU с частотой обновления экрана 60 Гц — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и функциональность в стильном корпусе.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150146)