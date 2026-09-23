Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)

Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря использованию IPS-матрицы вы получите широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Производитель процессора AMD гарантирует быстрый и надежный отклик системы. С 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и встроенным SSD-накопителем объёмом 256 ГБ, вы сможете без труда запускать несколько приложений одновременно и хранить важные файлы под рукой. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и поддерживает современные графические стандарты, что делает этот ноутбук подходящим для тех, кто любит играть в игры или работать с мультимедийным контентом. Вес ноутбука составляет всего 1,77 кг, что делает его удобным для переноски. Добавьте к этому встроенный кард-ридер и поддержку Bluetooth версии 5.0, и вы получите устройство, которое соответствует всем требованиям современного пользователя. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций для повышения вашей производительности. А его элегантный черный цвет придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук iRU — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря использованию IPS-матрицы вы получите широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Производитель процессора AMD гарантирует быстрый и надежный отклик системы. С 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и встроенным SSD-накопителем объёмом 256 ГБ, вы сможете без труда запускать несколько приложений одновременно и хранить важные файлы под рукой. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и поддерживает современные графические стандарты, что делает этот ноутбук подходящим для тех, кто любит играть в игры или работать с мультимедийным контентом. Вес ноутбука составляет всего 1,77 кг, что делает его удобным для переноски. Добавьте к этому встроенный кард-ридер и поддержку Bluetooth версии 5.0, и вы получите устройство, которое соответствует всем требованиям современного пользователя. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций для повышения вашей производительности. А его элегантный черный цвет придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук iRU — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...