Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)
Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря использованию IPS-матрицы вы получите широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Производитель процессора AMD гарантирует быстрый и надежный отклик системы. С 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и встроенным SSD-накопителем объёмом 256 ГБ, вы сможете без труда запускать несколько приложений одновременно и хранить важные файлы под рукой. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и поддерживает современные графические стандарты, что делает этот ноутбук подходящим для тех, кто любит играть в игры или работать с мультимедийным контентом. Вес ноутбука составляет всего 1,77 кг, что делает его удобным для переноски. Добавьте к этому встроенный кард-ридер и поддержку Bluetooth версии 5.0, и вы получите устройство, которое соответствует всем требованиям современного пользователя. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций для повышения вашей производительности. А его элегантный черный цвет придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук iRU — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150145)