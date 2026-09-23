Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 4000mAh (2150137)

Ноутбук iRU — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный процессором AMD серии Ryzen 7, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность, справляясь с разнообразными задачами — от офисной работы до сложных вычислений и развлечений. Компактный и легкий — вес составляет всего 1,77 кг — он станет идеальным партнером как дома, так и в дороге. Чёрный корпус придаёт устройству элегантный и современный вид. Устройство оборудовано 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и чёткие изображения с широкими углами обзора, будь то просмотр фильмов или работа с графикой. За графическую составляющую отвечает AMD Radeon Graphics, что позволяет наслаждаться качественным изображением и поддерживать плавную работу графических приложений. Сотрудничество с оперативной памятью объемом 16 Гб DDR4 гарантирует безупречную многозадачность и быструю работу приложениям. С SSD-диском объёмом 512 Гб ваш ноутбук будет не только быстро загружаться, но и обеспечивать достаточно места для хранения файлов, программ и мультимедийного контента. Кроме того, наличие встроенного кард-ридера делает обмен данными ещё более удобным. Ноутбук поддерживает современный стандарт связи Bluetooth v5.0, открывая возможности для использования беспроводных устройств и быстрого обмена данными. Работа под системой DOS позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить необходимую операционную систему в зависимости от личных предпочтений и потребностей. Этот ноутбук от iRU объединяет в себе всё необходимое для продуктивной работы и незабываемого досуга, делая его отличным выбором для пользователей, которые ценят мощность, элегантность и надежность.