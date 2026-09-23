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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 11
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 15
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734397
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)

Ноутбук iRU – это идеальное решение для тех, кто ищет производительность и стиль в одном устройстве. Эта модель оснащена передовыми технологиями и подходит как для работы, так и для развлечений. Основные характеристики устройства включают в себя процессор от Intel, который обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 вы получите невероятную скорость работы и мультизадачность. Экран размером 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам четкое и яркое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавности и четкость в отображении движения. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics гарантирует отличное изображение и поддержку разнообразных графических приложений. С SSD объемом 512 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех необходимых данных и приложений, а также быструю загрузку и операции. Ноутбук имеет встроенный кард-ридер, что позволяет легко работать с различными типами карт памяти. Поддержка Bluetooth версии v5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к другим устройствам. Легкий и компактный, весом всего 1,59 кг, этот черный ноутбук от бренда iRU станет вашим надежным спутником в поездках и командировках. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, которая открывает дополнительные возможности для работы и персонализации. Будучи надежным и функциональным, ноутбук iRU соответствует современным требованиям и предназначен для тех, кто ценит качество и удобство использования.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU – это идеальное решение для тех, кто ищет производительность и стиль в одном устройстве. Эта модель оснащена передовыми технологиями и подходит как для работы, так и для развлечений. Основные характеристики устройства включают в себя процессор от Intel, который обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 вы получите невероятную скорость работы и мультизадачность. Экран размером 15,6 дюймов с разрешением 1920x1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам четкое и яркое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавности и четкость в отображении движения. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics гарантирует отличное изображение и поддержку разнообразных графических приложений. С SSD объемом 512 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех необходимых данных и приложений, а также быструю загрузку и операции. Ноутбук имеет встроенный кард-ридер, что позволяет легко работать с различными типами карт памяти. Поддержка Bluetooth версии v5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к другим устройствам. Легкий и компактный, весом всего 1,59 кг, этот черный ноутбук от бренда iRU станет вашим надежным спутником в поездках и командировках. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, которая открывает дополнительные возможности для работы и персонализации. Будучи надежным и функциональным, ноутбук iRU соответствует современным требованиям и предназначен для тех, кто ценит качество и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150076) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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