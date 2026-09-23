Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)
Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, он предлагает пользователям непревзойденное удобство и качество. Этот ноутбук от iRU весит всего 1,59 кг, что делает его мобильным и удобным в транспортировке. Строгий черный цвет корпуса добавляет классику и элегантность в его внешний вид. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря матрице IPS, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой особенно приятными. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения контента. Производительность устройства обеспечивается процессором Intel и оперативной памятью DDR5 объемом 8 Гб. Это сочетание позволяет справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics предоставляет качественную визуализацию, подходящую для большинства графических задач. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 256 Гб. Ноутбук поддерживает современные возможности подключения, включая Bluetooth версии 5.2, который обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными носителями информации. На устройстве предварительно установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предлагает обновленный интерфейс и множество новых функций для улучшенной производительности и безопасности. Ноутбук iRU — надежное и высокоэффективное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)