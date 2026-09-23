Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)
Ноутбук iRU предлагает превосходное сочетание производительности и портативности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот стильный черный ноутбук оснащен мощными компонентами, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут надежное и современное устройство. Основные характеристики iRU включают в себя: - **Процессор**: Оснащен процессором от Intel, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, поддерживая вас в любых задачах. - **Оперативная память**: 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти обеспечивают плавную работу нескольких приложений одновременно, что делает устройство подходящим для многозадачности. - **Хранение данных**: 512 Гб SSD позволяет хранить множество файлов, программ и приложений, обеспечивая быструю загрузку и доступ к данным. - **Экран**: 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для повседневного использования. - **Графика**: Интегрированный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает качественную графику как для работы с графическими приложениями, так и для просмотра видео в высоком разрешении. - **Кард-ридер**: Наличие встроенного кард-ридера позволяет легко переносить данные с карт памяти. - **Вес и портативность**: С весом всего 1,61 кг, ноутбук легко переносить с собой, что делает его отличным спутником для тех, кто постоянно в движении. - **Операционная система**: Работает под управлением Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователям широкий спектр функциональности и улучшенную производительность. - **Связь**: Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное подключение и совместимость с различными устройствами. Бренд iRU зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий качественные и удобные решения для пользователей с различными потребностями. Этот ноутбук станет отличным выбором для студентов, профессионалов и всех, кто ценит сочетание стиля и производительности.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150070)