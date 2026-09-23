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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734392
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)

Ноутбук iRU – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для повседневных задач и работы. Он оснащен всем необходимым для комфортного использования. **Дизайн и корпус** Ноутбук выполнен в стильном черном цвете, который придаёт устройству современный и элегантный вид. Вес устройства составляет всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. **Дисплей и графика** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает четкое и яркое изображение, предлагая широкие углы обзора. За графику отвечает интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics, который с легкостью справляется с офисными задачами и мультимедийным контентом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает использование ноутбука комфортным для глаз. **Производительность** Ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащен 8 Гб оперативной памяти DDR5, что позволяет быстро и эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Накопитель SSD объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и достаточно места для хранения данных. **Дополнительные возможности** Среди дополнительных функций ноутбука стоит отметить встроенный кард-ридер, который позволит легко работать с различными форматами карт памяти. Ноутбук поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.2, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных между устройствами. **Операционная система** Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, обладающей широкими возможностями для работы и развлечений. Ноутбук iRU станет надежным помощником для тех, кто ценит производительность, удобство и стильный дизайн в повседневной работе.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для повседневных задач и работы. Он оснащен всем необходимым для комфортного использования. **Дизайн и корпус** Ноутбук выполнен в стильном черном цвете, который придаёт устройству современный и элегантный вид. Вес устройства составляет всего 1,61 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. **Дисплей и графика** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает четкое и яркое изображение, предлагая широкие углы обзора. За графику отвечает интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics, который с легкостью справляется с офисными задачами и мультимедийным контентом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает использование ноутбука комфортным для глаз. **Производительность** Ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащен 8 Гб оперативной памяти DDR5, что позволяет быстро и эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Накопитель SSD объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и достаточно места для хранения данных. **Дополнительные возможности** Среди дополнительных функций ноутбука стоит отметить встроенный кард-ридер, который позволит легко работать с различными форматами карт памяти. Ноутбук поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.2, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных между устройствами. **Операционная система** Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, обладающей широкими возможностями для работы и развлечений. Ноутбук iRU станет надежным помощником для тех, кто ценит производительность, удобство и стильный дизайн в повседневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150069) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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