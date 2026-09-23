Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734388
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.02
Описание товара Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh
Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Gadget E10 ERBook Max Ryzen 7 8745HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 6500mAh