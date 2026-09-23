Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)
Этот ноутбук HP — олицетворение портативности и мощности. Всего 1,39 кг и элегантный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 делают его настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт в дороге или на рабочем месте. С 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб система мгновенно откликается на каждое действие, а процессор Intel Core Ultra 7 заботится о высокой производительности даже в ресурсоёмких задачах. Две порта USB Type-C позволят без труда подключить всё необходимое для работы и учёбы. С подсветкой клавиатуры комфортно работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Новейшая версия Bluetooth 5.3 поможет оставаться на связи с аксессуарами и гаджетами без задержек. Благодаря встроенной видеокарте ноутбук отлично подойдёт для офисных сценариев, учёбы и полноценного мультимедийного досуга.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)