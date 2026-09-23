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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734383
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)

Этот ноутбук HP — олицетворение портативности и мощности. Всего 1,39 кг и элегантный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 делают его настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт в дороге или на рабочем месте. С 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб система мгновенно откликается на каждое действие, а процессор Intel Core Ultra 7 заботится о высокой производительности даже в ресурсоёмких задачах. Две порта USB Type-C позволят без труда подключить всё необходимое для работы и учёбы. С подсветкой клавиатуры комфортно работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Новейшая версия Bluetooth 5.3 поможет оставаться на связи с аксессуарами и гаджетами без задержек. Благодаря встроенной видеокарте ноутбук отлично подойдёт для офисных сценариев, учёбы и полноценного мультимедийного досуга.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP — олицетворение портативности и мощности. Всего 1,39 кг и элегантный 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 делают его настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт в дороге или на рабочем месте. С 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб система мгновенно откликается на каждое действие, а процессор Intel Core Ultra 7 заботится о высокой производительности даже в ресурсоёмких задачах. Две порта USB Type-C позволят без труда подключить всё необходимое для работы и учёбы. С подсветкой клавиатуры комфортно работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Новейшая версия Bluetooth 5.3 поможет оставаться на связи с аксессуарами и гаджетами без задержек. Благодаря встроенной видеокарте ноутбук отлично подойдёт для офисных сценариев, учёбы и полноценного мультимедийного досуга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38BCET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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