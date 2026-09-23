Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)
Ноутбук iRU — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневных задач и работы. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента. Устройство работает на базе процессора Intel с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, что обеспечивает надежную производительность для офисных приложений и мультимедийных задач. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб типа DDR5, что обеспечивает плавную работу и многозадачность, а SSD-накопитель на 256 Гб позволяет быстро загружать систему и приложения. Для подключения периферийных устройств и аксессуаров ноутбук оснащен Bluetooth версии 5.2. Встроенный кард-ридер позволяет удобно работать с различными типами карт памяти. Эстетически привлекательный черный корпус этого ноутбука весит всего 1,61 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования как дома, так и в офисе. С установленной операционной системой DOS, этот ноутбук готов стать надежным помощником в ваших повседневных задачах. Бренд iRU обеспечивает высокое качество и надежность своей продукции. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет наслаждаться плавной и стабильной картинкой во время работы и развлечений. Этот ноутбук iRU — гармоничное сочетание производительности и стиля.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2147988)