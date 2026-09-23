Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)
Lenovo создал легкий и компактный ноутбук весом всего 1,39 кг — идеальное решение для тех, кто постоянно в движении. 14-дюймовый OLED-экран с расширенным разрешением 1920x1200 обеспечивает яркую картинку с насыщенными цветами. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 и быстрые 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x делают работу плавной даже с ресурсоемкими задачами. SSD на 512 Гб мгновенно загружает приложения и предоставляет достаточно места для всех файлов. Стильный алюминиевый корпус подчеркивает премиум-класс устройства. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а современный аккумулятор Li-lon обеспечивает долгую автономность. Bluetooth v5.3 открывает быстрые и стабильные подключения. Этот ноутбук Lenovo сочетает элегантность, мощность и комфортный повседневный опыт.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83CV00EARK)