Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)
Ноутбук Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности и функциональности, идеально подходящее для работы и развлечений. Данный ноутбук выполнен в элегантном черном цвете и обладает следующими характеристиками: 1. **Дисплей**: Широкий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что способствует комфортабельному просмотру контента. 2. **Производительность**: Оснащен процессором от AMD и графическим контроллером AMD Radeon 680M, что делает его отличным выбором для обработки графики и выполнения ресурсоемких задач. 3. **Память и хранение**: Устройство комплектуется 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый отклик системы. Объем SSD-накопителя составляет 512 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших данных и приложений. 4. **Связь и автономность**: Поддержка версии Bluetooth 5.3 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Также следует отметить наличие сканера отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. 5. **Конструкция и вес**: Ноутбук весит всего 1,78 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования в любом месте. 6. **Операционная система**: Поставляется без операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящую платформу для установки. 7. **Аккумулятор**: Оснащен литиево-полимерной батареей (Li-Pol), которая обеспечивает длительное время автономной работы. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователю мощные и надежные инструменты для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000)