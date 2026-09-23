Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)
Ноутбук MSI – это мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оборудован 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и IPS-матрицей, этот ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение под любым углом обзора. Черный пластиковый корпус придает устройству стильный и современный внешний вид. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без потери скорости. Хранение данных осуществляется на SSD накопителе объемом 1024 Гб, обеспечивая быстрый доступ к файлам и приложениям. Этот ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, которая делает его идеальным для задач, требующих высокой графической производительности, таких как игровая графика или графический дизайн. Операционная система Windows 11 Home предоставляет пользователю интуитивно понятный интерфейс и широкий ассортимент приложений для личного и профессионального использования. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростное соединение с различными устройствами, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С весом 3,1 кг, ноутбук обеспечивает портативность, сохраняя баланс между производительностью и удобством использования.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-012US Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-184111-045)