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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)

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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 13
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 13 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 8
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 9
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 10
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 11
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 12
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 13
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734364
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 13 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)

**Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — стиль и высокая производительность в компактном корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят вам работать в режиме многозадачности без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Компактность и лёгкость:** диагональ экрана — 13,3 дюйма, вес — всего 1 кг, поэтому ноутбук удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro откроет вам доступ к новым возможностям и функциям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер microSD для работы с картами памяти; * прочный корпус из алюминия и магния; * стильный серый цвет, который подойдёт к любому образу. С ноутбуком MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 13 AI+
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — стиль и высокая производительность в компактном корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят вам работать в режиме многозадачности без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Компактность и лёгкость:** диагональ экрана — 13,3 дюйма, вес — всего 1 кг, поэтому ноутбук удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 Pro откроет вам доступ к новым возможностям и функциям. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер microSD для работы с картами памяти; * прочный корпус из алюминия и магния; * стильный серый цвет, который подойдёт к любому образу. С ноутбуком MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3MG-046RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (9S7-13Q425-046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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