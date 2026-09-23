Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)
Представляем вам ноутбук Apple, сочетающий в себе инновационные технологии и потрясающий дизайн. Этот ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth v5.3, обеспечивающей быструю и стабильную связь с вашими устройствами. С весом всего 1,55 кг, он удобен для переноски и идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. Ультратонкий алюминиевый корпус не только придаёт устройству стильный вид, но и обеспечивает надёжную защиту. Экран диагональю 14,2 дюйма и впечатляющим разрешением 3024x1964 пикселей позволяет наслаждаться яркими и чёткими изображениями, делая просмотр видео и работу с графикой настоящим удовольствием. Объём SSD на 512 Гб и оперативной памяти в 16 Гб гарантируют молниеносную загрузку приложений и возможность работы с несколькими задачами одновременно. На борту установлена операционная система Mac OS, предоставляющая пользователю интуитивно понятный и мощный интерфейс. Встроенный кард-ридер и сканер отпечатка пальца позволяют увеличить производительность и безопасность вашей работы. Подсвеченная клавиатура делает набор текста комфортным в условиях низкой освещённости. Ноутбук оснащён встроенной видеокартой и процессором производства Apple, что обеспечивает высочайшую производительность и плавную работу с любыми приложениями. Тип аккумулятора Li-Pol позволяет устройству работать длительное время без подзарядки, что делает его идеальным спутником в деловых поездках и личных путешествиях.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE04LL/A)