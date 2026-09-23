Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14HN/A)

Ноутбук MacBook Pro A3434 с 14.2" экраном от Apple подходит для работы, учебы и творческих задач благодаря мощному процессору и современным технологиям дисплея. Он сочетает удобство использования и продвинутые функции для решения разнообразных задач. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран? Экран Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и частотой обновления 120 Гц даёт яркое изображение с контрастностью 1000000 к 1. Яркость достигает 1600 кд/м?, что позволяет работать при ярком освещении. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет точность цвета при любом положении. Поддержка HDR и технологии True Tone улучшает передачу цветов и снижает нагрузку на глаза благодаря режиму защиты зрения. Соотношение сторон 16:10 и плотность пикселей 254 ppi создают достаточно пространства и детализации для работы с графикой и текстом. Что умеет ноутбук в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с одно- и многопоточными задачами. Интегрированный графический процессор с 10 ядрами поддерживает трассировку лучей, расширяя возможности для работы с графикой и видео. Оперативная память объёмом 16 ГБ распаяна на плате, что не позволяет апгрейд, но обеспечивает стабильную работу. Встроенный SSD на 1024 ГБ даёт быстрый доступ к данным и достаточно места для хранения проектов и программ. Какие интерфейсы доступны? MacBook Pro оснащён тремя разъёмами Thunderbolt 4 с максимальной скоростью передачи данных до 120 Гбит/с, одним HDMI и кард-ридером с поддержкой SDXC. Есть возможность передачи видео через USB Type-C. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп и записью видео в 1080p расположена над экраном, что удобно для видеоконференций. Аудиосистема включает шесть динамиков и три микрофона, обеспечивая звук и передачу голоса. Для биометрической защиты используется сканер отпечатка пальца. Насколько комфортен ноутбук в использовании? Корпус из алюминия в цвете «Чёрный космос» сочетает матовую внешнюю поверхность и частично глянцевую внутреннюю. Клавиатура с белой подсветкой и русско-английской раскладкой подходит для работы в любых условиях освещения. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное управление курсором. Встроенный аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Вт·ч работает до 16 часов в обычном режиме и до 24 часов в режиме экономии. Есть поддержка быстрой зарядки через USB Power Delivery и зарядка от Type-C, что повышает мобильность и удобство использования.