Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)
Ноутбук Apple с диагональю экрана 14,2 дюйма идеально сочетает компактность и простор для работы. Яркое разрешение 3024x1964 точек порадует четкой, детальной картинкой — отличный выбор для творчества и развлечений. Встроенный SSD объемом 1024 Гб позволяет хранить крупные проекты и коллекции файлов без ограничений. Мощная оперативная память на 16 Гб обеспечивает плавную работу даже при многозадачности. Корпус из алюминия элегантен и прочен, подчёркивая премиальный стиль. Удобная клавиатура с подсветкой пригодится для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности. Встроенный кард-ридер делает импорт фотографий и данных быстрым и простым. Поддержка Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения современных аксессуаров. Всё это работает на привычной и надёжной Mac OS, успешно справляясь со всеми задачами пользователя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)