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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
202 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734360
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.19

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)

Ноутбук Apple с диагональю экрана 14,2 дюйма идеально сочетает компактность и простор для работы. Яркое разрешение 3024x1964 точек порадует четкой, детальной картинкой — отличный выбор для творчества и развлечений. Встроенный SSD объемом 1024 Гб позволяет хранить крупные проекты и коллекции файлов без ограничений. Мощная оперативная память на 16 Гб обеспечивает плавную работу даже при многозадачности. Корпус из алюминия элегантен и прочен, подчёркивая премиальный стиль. Удобная клавиатура с подсветкой пригодится для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности. Встроенный кард-ридер делает импорт фотографий и данных быстрым и простым. Поддержка Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения современных аксессуаров. Всё это работает на привычной и надёжной Mac OS, успешно справляясь со всеми задачами пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple с диагональю экрана 14,2 дюйма идеально сочетает компактность и простор для работы. Яркое разрешение 3024x1964 точек порадует четкой, детальной картинкой — отличный выбор для творчества и развлечений. Встроенный SSD объемом 1024 Гб позволяет хранить крупные проекты и коллекции файлов без ограничений. Мощная оперативная память на 16 Гб обеспечивает плавную работу даже при многозадачности. Корпус из алюминия элегантен и прочен, подчёркивая премиальный стиль. Удобная клавиатура с подсветкой пригодится для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности. Встроенный кард-ридер делает импорт фотографий и данных быстрым и простым. Поддержка Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения современных аксессуаров. Всё это работает на привычной и надёжной Mac OS, успешно справляясь со всеми задачами пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE54LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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