Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)
Ноутбук Dell — это прекрасный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. Созданный из прочного алюминия, он отличается элегантным серым цветом корпуса и легким весом всего 1,62 кг, что делает его идеальным для частых поездок и переноски. Устройство оснащено большим 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, основанном на матрице IPS, которая обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Начинка этого ноутбука впечатляет: процессор от Intel с частотой 1,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, которые обеспечивают быструю и эффективную работу с несколькими приложениями одновременно. SSD объемом 512 ГБ предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и повышения скорости доступа к данным. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Также устройство оснащено встроенным кард-ридером, что добавляет удобства при работе с внешними данными. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Этот ноутбук Dell сочетает в себе все необходимые функции для удовлетворения как рабочих, так и развлекательных потребностей, предлагая надежность и высокую производительность в стильном корпусе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (5550-7651)